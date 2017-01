Grêmio define nesta terça-feira se comprará Gabriel Fernández

Por uma reunião

A negociação com Gabriel Fernández travou. Do otimismo da última semana, veio a preocupação com uma pedida acima do valor que o Grêmio havia concordado para concluir a negociação. Uma reunião nesta terça-feira, na Arena, vai selar o futuro das tratativas com o Racing-URU para comprar o centroavante de 22 anos que foi o artilheiro do campeonato uruguaio de 2016, com oito gols marcados.

O Racing-URU pedia cerca de R$ 5 milhões por um percentual entre 70% e 80% dos direitos econômicos do jogador, segundo o empresário Flávio Perchman. O Grêmio fez uma proposta de compra, abaixo dos R$ 5 milhões, e recebeu uma contra-proposta. Segundo os dirigentes gaúchos, os uruguaios passaram a pedir mais do que foi conversado inicialmente.



O presidente Romildo Bolzan irá se reunir nesta terça-feira com o vice de futebol Odorico Roman para definir os próximos passos que o Grêmio irá tomar. A ideia é tentar um acordo com o Racing-URU e os empresários do jogador.



– A pedida deles foi acima do que imaginávamos – lamentou Roman.

O presidente do Racing-URU, Raul Rodríguez, não quis comentar a situação da negociação para vender o centroavante.

– Se o Grêmio quiser o jogador, ele vai jogar no Grêmio – disse o presidente Raul Rodríguez.

