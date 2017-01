Grêmio deve definir contratação de Gabriel Fernández nesta quarta

Encaminhado

O Grêmio conseguiu avançar nas tratativas para ter Gabriel Fernández. Segundo o empresário Maurício Machado, que está resolvendo os últimos detalhes da negociação, o Grêmio encaminhou na terça-feira uma nova contraproposta pelo atacante. Ficou acertado que o clube irá comprar 70% dos direitos do jogador de 22 anos, artilheiro do último Campeonato Uruguaio com oito gols pelo Racing.

Uma nova conversa entre os clubes, intermediada por Machado, está marcada para o início da tarde desta quarta-feira. A expectativa é de que o acerto final ocorra sem problemas.

Leia mais:

Veja a situação dos atletas que retornam de empréstimo ao Grêmio

Grêmio espera a liberação do Yokohama Marinos para anunciar Kayke

Os destaques da estreia do Grêmio na Copa São Paulo



O próximo passo será acertar os termos do contrato de Fernández com o Grêmio. Se tudo for confirmado nesta quarta, a expectativa é de que o jogador venha a Porto Alegre até o final da semana para realizar exames médicos e assinar com o seu contrato com o clube.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

*ZHESPORTES