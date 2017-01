Grêmio envia contrato para o Racing-URU e compra de Gabriel Fernández avança

El Toro chegando

Faltam duas assinaturas para que Gabriel Fernández seja jogador do Grêmio. No final da tarde desta quinta-feira, a documentação que faltava para selar a negociação chegou ao Uruguai. O empresário Maurício Machado encaminhou o final dos trâmites com o Racing-URU e com o jogador para que tudo seja assinado. Uma reunião foi iniciada em Montevidéu para que os advogados do clube uruguaio analisem o contrato.

Restam apenas detalhes burocráticos e os exames médicos de Fernández para garantir que o técnico Renato Portaluppi tenha uma nova opção de centroavante para a disputa da Libertadores.

Ainda adotando um tom cauteloso, o vice de futebol Odorico Roman falou dos próximos passos da negociação.



– Se tudo for concluído, será anunciado na semana que vem – disse o vice de futebol Odorico Roman.



Gabriel Fernández assinará contrato por três anos. No Racing-URU, o atacante recebia cerca de R$ 20 mil reais.



