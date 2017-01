Grêmio expõe taça da Copa do Brasil na Arena

Comemoração

Após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Grêmio aproveita para executar ações de valorização do título. Após entregar pôsteres com a foto oficial da final da competição para os jogadores na reapresentação, o clube iniciou uma exposição da taça para a torcida na loja GrêmioMania da Arena. Os torcedores poderão conferir de perto e tirar fotos com o troféu.



O período de exposição iniciou na última quarta-feira e vai até o dia 20 de janeiro. O horário de funcionamento da loja é das 9h às 18h de segunda à sexta e das 10h às 18h aos sábados. Aos domingos, a loja está aberta das 13h até às 18h.

Além da oportunidade de estar perto da taça da Copa do Brasil, os sócios do Grêmio poderão também aproveitar os 10% de desconto ao adquirir produtos oficiais do Tricolor, assim como os torcedores cadastrados que possuem 5%.

