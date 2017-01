Grêmio oficializa a contratação do lateral Léo Moura

Oficial

O Grêmio confirmou no final da manhã desta terça-feira a contratação do lateral Léo Moura, de 38 anos. O jogador desembarcou nesta manhã no Aeroporto Salgado Filho. Logo em seguida o atleta realizou exames médicos e assinou contrato até o final do ano com o Tricolor.



No anúncio do jogador, o Grêmio exalta que Léo atuou como titular em 33 dos 38 jogos do Santa Cruz, além da histórica passagem do jogador pelo Flamengo entre 2005 e 2015.

Em seu desembarque, o jogador exaltou a disputa da Libertadores:



- A Libertadores é o título que falta em minha carreira. Espero conquistá-la pelo Grêmio.

O Tricolor não confirmou a data de apresentação do jogador.

*RÁDIO GAÚCHA