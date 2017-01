Grêmio oficializa contratação de Bruno Cortez

Confirmação

O Grêmio anunciou neste sábado o sexto reforço para a temporada 2017. Trata-se de Bruno Cortez, 29 anos, que assinou contrato até dezembro com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.



O lateral-esquerdo já estava treinando com o grupo tricolor na pré-temporada, mas aguardava a rescisão com o São Paulo, clube com quem tinha contrato até junho, para ser apresentado oficialmente.



Leia mais:

Nascido no Rio de Janeiro, Bruno Cortez iniciou no futebol como atacante no Quissamã, clube que fechou as atividades esportivas em 2014. Sem muito destaque, rodou por clube pequenos do Rio, até aparecer no cenário nacional no campeonato carioca de 2011 com o Nova Iguaçu, e jogando como lateral-esquerdo. Após o Estadual, foi comprado pelo Botafogo e manteve a boa fase. O bom desempenho rendeu uma convocação à Seleção Brasileira para disputar o Superclássico das Américas em setembro daquele ano. O São Paulo se interessou no jogador e investiu 3 milhões de Euros para comprá-lo em definitivo.



Em sua primeira temporada em São Paulo, atuou em 74 das 78 partidas da temporada 2012. Mas em 2013, com o fracasso do time paulista na Libertadores, virou alvo dos torcedores no Morumbi. Após perder a titularidade para Carleto, foi colocado na lista de negociáveis. No segundo semestre, foi liberado para sair e conseguiu um empréstimo para defender o Benfica-POR. Em seis meses, fez apenas seis jogos e foi devolvido.



Sem encontrar espaço no São Paulo, passou boa parte do primeiro semestre fora dos planos do técnico Muricy Ramalho. Mesmo assim, recebeu elogios do atual comentarista do Canal SporTV:



— É um lateral que ataca mais do que defende, muito habilidoso e forte fisicamente. Tem uma bola aérea boa também. No geral, tecnicamente, é muito bom.



Contratado para reforçar o Criciúma para o Brasileirão 2014, alternou bons e maus momentos em Santa Catarina. Participou de 21 das 38 rodadas, sendo titular em 17 jogos, que acabou o campeonato na lanterna.



Nas últimas duas temporadas, Bruno Cortez atuou no Albirex Niigata, do Japão. Em 2016, fez 33 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência.



Ficha Técnica

Nome: Bruno Cortês Barbosa

Posição: Lateral-esquerdo

Data de Nascimento: 11/03/1987 (29 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Clubes: Arturzinho/RJ, Paysandu/PA, Al-Shahaniya/QAT, Castelo Branco/RJ, Quissamã/RJ, Nova Iguaçu/RJ, Botafogo/RJ, São Paulo/SP, Benfica/POR, Criciúma/SC, Albirex Niigata/JAP.