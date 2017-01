Grêmio segue com testes físicos em treino deste sábado

Grêmio

As atividades com a utilização da bola deverão ter início na próxima segunda, de acordo com Rogério Dias

Tarde de treinos do Grêmio neste sábado (14) deu prosseguimento aos testes físicos. O preparador Rogério Dias comandou atividades em circuito montado em um dos gramados do CT Luiz Carvalho. Quase todo o grupo esteve presente, exceto os goleiros e o lateral Edilson, que está entregue à fisioterapia, já que se recupera de pequena cirurgia no joelho direito.

As atividades com a utilização da bola deverão ter início na próxima segunda-feira (16), de acordo com Rogério Dias. Em relação a reforços, a direção encaminha a vinda do atacante peruano Beto da Silva, que está no PSV Eindhoven.

