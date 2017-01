Grêmio será único representante gaúcho no Brasileirão feminino

Novidade

Os 16 participantes da Série A1 do Brasileirão feminino foram confirmados pela CBF nesta quarta-feira. E o Grêmio será o único gaúcho na competição. O Tricolor será um dos sete times que também disputam a Série A do Brasileirão masculino e que estarão presentes na competição para as mulheres.

O Brasileirão feminino será disputado pela primeira vez com duas divisões. A Série A1 começa em março e vai até agosto. Serão dois grupos de oito times, com jogos em turno e returno dentro das chaves. As quatro melhores equipes de cada grupo vão às quartas de final. O sorteio das chaves será realizado na próxima segunda-feira.

Confira os times que vão participar do Brasileirão feminino:

Grêmio-RS

Flamengo-RJ

Audax-SP

São José-SP

Vitória de Santo Antão-PE

São Francisco do Conde-BA

Foz Cataratas-PR

Ferroviária-SP

Iranduba-AM

Rio Preto-SP

Kindermann-SC

Santos-SP

Corinthians-SP

Ponte Preta-SP

Sport Recife-PE

Vitória-BA

