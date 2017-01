Grêmio vence jogo-treino contra o Aimoré por 1 a 0

Segundo teste

No segundo teste do Grêmio em 2017, a equipe de Renato Portaluppi jogou o suficiente para vencer o Aimoré por 1 a 0, gol de Luan no primeiro tempo. Sob intenso sol no CT Luiz Carvalho, o jogo-treino serviu de amostra para a estreia no Gauchão contra o Ypiranga na próxima quinta-feira, na Arena.



Nos primeiros 45 minutos, a formação pentacampeã da Copa do Brasil alinhou. A única diferença estava na lateral direita, onde o recém-contratado Léo Gomes substituiu Edílson, que ainda se recupera de uma artroscopia no joelho direito.



Na amostra inicial do primeiro Grêmio de Renato em 2017, o entrosamento foi um dos pontos fortes. No ataque, logo aos cinco minutos, a técnica de Douglas proporcionou ótima chance: após belo passe do camisa 10, Pedro Rocha dominou na área, driblou o goleiro Nicolas e concluiu para fora.



Leia mais:

Técnica, velocidade e gols: as armas de Beto da Silva para fazer história no Grêmio

Sem Lincoln, Grêmio divulga primeira lista de inscritos para o Gauchão



O Aimoré tentou reagir, mas teve pouco êxito nas investidas sobre o Grêmio. A equipe de São Leopoldo tentou atacar pelo lado esquerdo, exigindo dedicação de Léo Gomes na marcação. Até por isso, o lateral-direito pouco subiu ao ataque.



O placar foi aberto pelo Grêmio aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio de Douglas, a bola foi rebatida e sobrou para o camisa 10, que cruzou na medida para Luan cabecear no ângulo de Nicolas: 1 a 0.



Logo em seguida, o mesmo Luan quase ampliou. Após dominar no meio-campo, avançou até a entrada da área e arriscou chute cruzado com perigo, próximo da trave do goleiro do Aimoré. Depois, foi a vez de Ramiro. Acionado por Douglas, o meia disparou pela direita e arriscou com perigo para ótima defesa de Nicolas.



Na parte final do primeiro tempo, o Aimoré tentou investidas pelo meio. Mas o entrosamento da dupla de zaga Geromel e Kannemann prevaleceu, o que garantiu o 1 a 0 até o intervalo.No segundo tempo, Renato voltou com Fernandinho no lugar de Léo Gomes. Assim, Ramiro foi recuado para a lateral-direita. A mudança trouxe mais presença ofensiva ao time pela direita, já que o atacante tentou arrancadas pelo lado. No entanto, nada que oferecesse perigo.



Até pelo forte calor, o ritmo do jogo caiu. E por isso, logo Renato trocou Maicon por Michel. Com força física, o volante demonstrou entrega. Em seguida, o Grêmio criou boa chance: Luan disparou pela direita e serviu Pedro Rocha, que tocou ao lado do gol do Aimoré.



Aos 23 minutos, Renato mudou toda a equipe. A formação no esquema 4-1-4-1 que foi a campo tinha: Grassi; Kaio, Thyere, Jailson e Bruno Cortez; Michel; Fernandinho, Bolaños, Beto da Silva e Everton; Jael.



O time teve algumas oportunidades. Em cobrança de falta, Beto da Silva levantou bola na área e Jael tentou a cabeçada. Fernandinho tentou tabelas com Bolaños pela direita, mas sem muito sucesso. E Bruno Cortez, por vezes, também avançava ao ataque. Aos 39 minutos, em boa jogada de Beto da Silva, Bolaños recebeu livre dentro da área e arriscou chute potente, que passou perto da trave.



Já nos acréscimos, Fernandinho recebeu pelo lado direito e arrancou até a área. No entanto, chutou baixo, em cima do goleiro do Aimoré.



Ao final, o 1 a 0 gremista prevaleceu em uma atividade que exigiu entrega do time de Renato Portaluppi no CT Luiz Carvalho.