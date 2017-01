Guilherme assina com o Botafogo e viaja para participar da pré-temporada

Saída

Guilherme assistiu ao amistoso São José x Brasil-Pel no estádio do Zequinha na última quarta-feira

Guilherme assistiu ao amistoso São José x Brasil-Pel no estádio do Zequinha na última quarta-feira Foto: Camila Domingues / Especial

O atacante Guilherme se junta à delegação do Botafogo na noite desta quinta-feira. Emprestado pelo Grêmio, ele passou por exames médicos e assinou o contrato de empréstimo por um ano no Rio de Janeiro e, desembarca por volta das 22h em Vitória (ES). Na sequência, ele segue para Domingos Martins, na serra capixaba.



No China Park, o Glorioso trabalha desde a última terça e fica até a terça que vem. No domingo, a equipe enfrenta o Rio Branco (ES), no Estádio Kleber Andrade.

Guilherme tem 21 anos e chega para ocupar posição carente no elenco alvinegro. Com a saída de Neílton e a opção pela não permanência de outros jogadores, Jair Ventura pediu dois atacantes de velocidade. Falta o outro.

