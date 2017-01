Iquique chama "especialista em gramado" para preparar seu estádio para a Libertadores

"Canchero"

Depois de solicitar à prefeitura de Calama o Estádio Zorros del Desierto para enfrentar o Grêmio na Libertadores, o Deportes Iquique chamou o "canchero" — um "especialista em gramados" — do local para preparar o campo de Cavancha, onde os chilenos mandam seus jogos atualmente, para a Libertadores. O time fez, inclusive, um "tremendo esforço" para adquirir uma máquina de alta precisão para auxiliar na manutenção do campo.

— Hoje já se pode jogar futebol perfeitamente aqui. Com a máquina adquirida pelo clube e os cortes feitos, não teremos problemas. Ninguém poderá se queixar — disse Patricio Bustamante, reconhecido como "um dos melhores cancheros" do país, conforme o site oficial do clube.

O Iquique pediu para enfrentar o Grêmio no Estádio Zorros del Desierto, em Calama, a uma altitude de 2,2 mil metros no deserto. Caso a Conmebol não libere o estádio e os gaúchos tenham que jogar em Cavancha, a nova grama, cortada a 35 milímetros, poderá ocasionar uma sensação de "campo pesado" para o Grêmio, que está acostumado a ter o gramado da Arena entre 18 e 25 milímetros.

O Estádio Municipal de Cavancha recebe o Iquique desde que a antiga casa dos chilenos, o Estadio Tierra de Campeones, começou a ser demolido, em agosto do ano passado. Uma nova sede oficial para o clube será construída no mesmo local ainda no primeiro semestre de 2017.

