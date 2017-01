Kaio crê que terá espaço em 2017: "Dou a vida nos treinos"

Motivação

A posição de volante no Grêmio está recheada de boas opções. Além dos titulares Walace e Maicon e do recém-contratado Michel, há o jovem Kaio. Aos 21 anos, o jogador ressaltou a disputa na posição e lembrou a importância de um elenco qualificado pelo alto número de competições que o clube enfrentará ao longo da temporada.

— Nós conversamos que a disputa é sadia. Tenho que respeitar o momento deles, que são os titulares. Procuro fazer meu trabalho, dou a vida nos treinos e busco meu espaço aos poucos. Temos cinco competições, então oportunidade não vai faltar — disse o jogador, em entrevista coletiva depois do treino na manhã desta quarta-feira.

Kaio trabalhou ao lado de Léo Moura no treino físico. E, apesar do colega ter 38 anos, ganhou elogios do jovem pelo condicionamento:

— Parecia um guri de 18 anos. Está bem treinado, se cuida, é comprometido com a carreira. É para poucos manter esse nível. É para se espelhar e tirar as coisas boas — disse Kaio.

No primeiro semestre, o elenco gremista deverá ter mais rodagem — o início da temporada terá Gauchão, Primeira Liga e Libertadores.

