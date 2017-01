Léo Moura chega a Porto Alegre na noite desta segunda-feira para acertar com o Grêmio

Reforço

O segundo reforço do Grêmio será o lateral-direito Léo Moura. O jogador chega a Porto Alegre na noite desta segunda-feira, por volta das 23h, para finalizar os trâmites burocráticos do contrato válido por uma temporada que assinará com o clube.

O jogador pediu para vir ainda nesta segunda-feira para realizar os exames médicos necessários já nesta terça e preparar a mudança para Porto Alegre. Aos 38 anos, o lateral atuou no Santa Cruz no último Brasileirão.

Léo Moura foi indicado pelo técnico Renato Portaluppi, que aposta no perfil de liderança do jogador como mais uma forma de preparar um grupo com tantos jovens como o do Grêmio.

