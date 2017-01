Leonardo Oliveira: Gauchão garante quase duas folhas salariais à Dupla

Opinião

O campeão do Interior no Gauchão 2017 voltará para casa com R$ 400 mil a mais no bolso. A FGF definiu nesta edição premiação de R$ 100 mil para as equipes que avançaram aos mata-matas e mais R$ 300 mil para o melhor fora a Dupla Gre-Nal. Os números fazem parte do novo cenário a partir do fechamento da renovação do contrato de televisionamento com a RBS/Globo.

O acordo vale por cinco anos. Cada time da dupla Gre-Nal receberá R$ 12 milhões por ano. O que garante para Grêmio e Inter quase duas folhas salariais. Segundo o presidente da FGF, Francisco Novelletto, Juventude e Brasil-Pel, por estarem na Série B do Brasileirão, receberão R$ 1,65 milhão. Os outros oito clubes embolsarão R$ 1,1 milhão. A FGF ainda negocia a venda das placas de publicidade. Novelletto estima que conseguirá, pelo menos, mais R$ 150 mil para cada clube.