Leonardo Oliveira: Geromel mandou um recado do grupo à direção

Opinião

O melhor jogador do time deu à direção o recado que os críticos vinham repetindo desde a virada do ano: para lutar pelos títulos em 2017, é preciso contratar mais, elevar a régua técnica do grupo. Geromel foi sincero e frontal como exige-se de um zagueiro. Mostrou uma eloquência que esconde nas entrevistas coletivas protocolares que os clubes oferecem como janela de conversa com a imprensa. A concedida ontem era para ser protocolar. Só que Geromel a usou para mandar um recado direto à direção. Que não deve ser um recado só dele.



O zagueiro, certamente, falou pelo grupo campeão da Copa do Brasil. Os remanescentes sabem que a exigência do torcedor para este ano aumentou depois do título. Jogador de futebol sabe ler o cenário. Não gosta de revelar sua percepção, mas sabe o que está acontecendo. Ao verem desembarcar nomes de segunda e tereeira divisão, os líderes do vestário gremista preveem um ano de 2017 tomando o mesmo caminho de pedra de 2016, salvo pelo atalho pavimentado da Copa do Brasil.

