Lincoln diz estar com cabeça no Grêmio e preparado para assumir a camisa 10 se Douglas sair

Especulado para reforçar o Santos em 2017, Lincoln afirma que está com a cabeça no Grêmio. Em entrevista ao Hoje nos Esportes, da Rádio Gaúcha, o jovem de 18 anos sustentou que irá se apresentar com o grupo tricolor para a pré-temporada e projetou um ano "com mais oportunidades" no time de Renato Portaluppi.

— A minha cabeça está completamente no Grêmio, quero receber oportunidades no Grêmio e dar orgulho aos torcedores. Vi que saiu isso (a negociação com o Santos) na imprensa, mas ninguém me falou nada de concreto. Quero me apresentar na pré-temporada, participar bem mais, aparecer mais que no ano passado — disse.

Com status de promessa, mas ainda sem afirmação entre os titulares do Grêmio, Lincoln garantiu que não foram problemas extra-campo que impediram sua sequência no time. Ainda de férias, o meia contou que começou treinos individuais para "chegar bem" na reapresentação.

— Não tem nada (atrapalhando). Todo mundo tem problemas, mas estou com minha família, tudo tranquilo. Sou funcionário do clube, estou curtindo minhas férias. Quero começar esse ano com dedicação total no Grêmio. Comecei a treinar bastante já nas férias para chegar bem, então espero que este ano seja melhor — projetou.



Cotado para ser possível substituto de Douglas caso o meia saísse do Grêmio no início do ano passado, Lincoln vive situação parecida em 2017. Em segundo plano devido ao sucesso do camisa 10 na campanha na Copa do Brasil, o jovem se diz preparado para, desta vez, assumir a meia cancha gremista se as especulações de Douglas no mercado asiático se confirmarem:

— Estou preparado, sim. O professor sabe do jogador que tem, do meu potencial. Os jogadores sabem minha forma de jogar, confiam em mim, no meu potencial. Estou preparado para a oportunidade que vier.

