Marcelo Moreno treinará no CT do Grêmio enquanto analisa propostas

Ainda com o futuro indefinido em 2017, o centroavante Marcelo Moreno passará a treinar no CT Luiz Carvalho, do Grêmio, a partir desta quarta-feira, para manter o condicionamento físico.



A autorização foi dada pela direção ao jogador e seu representante, o empresário Fabiano Farah. Marcelo chegou a PortoAlegre no início desta semana.



- Quero agradecer ao presidente Romildo Bolzan por ter aberto as instalações do Grêmio para que Marcelo mantenha a forma enquanto conversamos com clubes interessados nos serviços do atleta - disse Farah a Zero Hora.

Moreno, que atuou no Grêmio entre 2012 e 2013, já recebeu proposta de renovação de contrato de seu cube, o Changchun Yatai, da China.



Ao mesmo tempo, analisa uma oferta do Cruzeiro, clube em que já teve duas passagens. Uma oferta foi feita pelo clube mineiro em 13 de dezembro. Fabiano Farah já fez uma contraproposta.



- Além do Cruzeiro, temos outros clubes interessados. Da China, Ucrânia e Rússia - diz Farah.



O empresário assegura que seu único contato com a direção foi no sentido de proporcionar a Moreno a melhor condição de trabalho enquanto o futuro do atacante não se define.



- Meu único pedido à direção foi apenas para que ele pudesse usar a estrutura do clube enquanto analisa propostas. Agradeço por ter sido atendido. O Grêmio não me procurou para tratar de outras questões - destaca Farah.