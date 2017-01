Michel, Gabriel Fernández e Léo Moura: as novidades na reapresentação do Grêmio

Caras novas

O Grêmio abrirá com três novidades a temporada de 2017, às 15h30min de quinta-feira, no CT Luiz Carvalho. Ao volante Michel, ex-Atlético-GO, e ao atacante uruguaio Gabriel Fernández, irá se somar o lateral-direito Léo Moura, 38 anos. Foram concluídas as negociações com o ex-jogador do Flamengo, indicação do técnico Renato Portaluppi, que tinha chegada prevista para a manhã desta terça-feira e assinará contrato por um ano, depois de realizar exames médicos.

— Fizemos toda uma avaliação do histórico do jogador antes do acerto. Ele se cuida muito, fisicamente está bem. Atuou em 33 partidas pelo Santa Cruz no Brasileirão — destaca o diretor de futebol Saul Berdichevski.

Léo Moura será uma alternativa para Edílson, que passou por artroscopia no joelho direito e voltará a realizar atividades de campo a partir de 20 de janeiro.



O Grêmio firmará um contrato por três temporadas com Fernández, que chega nesta terça-feira. Por 70% dos direitos do atacante, autor de oito gols no último campeonato uruguaio, pagará ao Racing US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 3,2 milhões).

— É uma das mais importantes negociações da história de nosso clube, pelo ingresso econômico que receberemos — avalia Raúl Rodríguez, presidente do Racing,

Ainda que a dificuldade financeira seja uma realidade expressada frequentemente pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, a apresentação de três jogadores configura um avanço em relação a 2016, quando apenas o zagueiro Kadu era novidade no primeiro dia.

A rigor, desde 2013, quando o clube, que voltava a ser comandado por Fábio Koff, fez altos investimentos, o retorno aos trabalhos tem sido marcado pela discrição. Pentacampeão da Copa do Brasil, o Grêmio abre a temporada com um grupo pronto, que necessita apenas de reforços pontuais. E, além de Léo Moura, pretende anunciar pelo menos três novos reforços até o final do mês.

A renovação de contrato por dois anos do meia Douglas é considerada pela direção como um reforço, tamanha a importância que o meia terá na extenuante campanha de 2017. O jogador já concordou com a oferta salarial e deverá chegar a Porto Alegre na véspera da apresentação para assinar o novo contrato. Quando o novo compromisso se encerrar, no final de 2018, Douglas estará com 36 anos e poderá encaminhar a conclusão da carreira.

Sem Fred, que foi para o Vitória, e na iminência de perder Wallace Reis para o turco Gaziantepspor, os dirigentes se voltam para dois novos zagueiros. A escassa movimentação do mercado nesse início de ano tem duas explicações, conforme o empresário Jorge Machado.

— Falta dinheiro. E os jogadores que estão em grandes clubes não querem trocá-los por outros de menor expressão porque irão receber salários menores. Preferem ficar treinando, mesmo sabendo que não irão jogar — diz o agente, que aguarda para os próximos dias fechar a venda do atacante Marinho para o futebol chinês.

