Na torcida por um acerto de algum dos reforços

Torcedor Gremista ZH

A terça-feira é de torcida da nação gremista pelo acerto de dois possíveis nomes. Imagino que tenha ficado uma ponta de frustração pelas não-contratações de Kayke e de Gabriel Fernández, mas acho que a direção agiu certo. Descobriu que poderia haver algum problema e suspendeu as negociações.



Agora, os negócios do momento, que parecem ter boa possibilidade de concretização são o do atacante Ángelo Rodríguez, do Tolima e Beto da Silva, do PSV, da Holanda. Pelo que se tem de informação do salário que Ángelo ganha em seu atual clube, menos de R$ 80 mil, questões financeiras não seriam impeditivas. Com o atual grupo que temos, fechado, entrosado, mas precisando de reforços pontuais, como Ángelo e Beto, acredito que seriam dois excelentes nomes.



E, falando em reforços, lembro de um terceiro, que jogaria fácil no Tricolor. Marcelo Moreno, que está sem clube, após o final do seu contrato com o Changchun Yatai, da China, está treinando com o grupo do Tricolor. Oficialmente, a direção descarta sua contratação. Mas gostaria de entender o motivo. Moreno, atualmente, jogaria fácil no Grêmio. Tem imposição física, boa técnica e, por onde passa, tem uma média razoável de gols. Mas, claro, no futebol, nem tudo é divulgado. A direção deve ter seus motivos para não querer Moreno de volta, eu espero.