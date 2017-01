"Não tem nenhum problema no joelho", diz empresário sobre Gabriel Fernández

E agora?

A situação clínica do joelho esquerdo de Gabriel Fernández não seria impedimento para o acerto com o Grêmio. A garantia é do empresário Maurício Machado, representante do jogador que veio com o atleta a Porto Alegre. Segundo o procurador, o atacante uruguaio está plenamente recuperado da cirurgia de reconstrução de ligamento feita no começo de 2015. E que Fernández atua normalmente desde o final de 2015, sem nenhuma limitação, dor ou inchaço no joelho.

– A definição do negócio ficou para esta quarta-feira. O resultado sairá pela manhã. Irá dar tudo certo, ele não tem nenhum problema no joelho.

Questionado sobre a condição clínica do jogador, que realizou uma ressonância magnética nesta terça-feira para determinar o estado do joelho, Machado reforçou que a medida foi apenas por precaução do Grêmio.

– Não teve nenhum problema nos exames. Ele jogou os últimos dois anos no Uruguai sem ter dor, mas é assim mesmo na negociação. Os exames são necessários para se tirar todas as dúvidas. Gabriel está bem – garantiu.

Oficialmente, o Grêmio não comenta sobre a situação de Gabriel Fernández. O clube espera pelo laudo médico para determinar se irá concretizar ou não a transferência.

— Da última vez que falei com o departamento médico, o jogador estava fazendo o exame solicitado. E o resultado só ficará pronto na manhã desta quarta-feira. Se houver alguma informação antes, seremos avisados pelos médicos — disse o vice de futebol Odorico Roman

