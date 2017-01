Pedro Rocha procura Grêmio para renovar desde 2015; clube oferece apenas mais um ano de contrato

Negócio arrastado

A renovação de Pedro Rocha com o Grêmio está próxima de sair, mas apenas por mais um ano — até dezembro de 2018 —, afirmou o empresário do jogador, Hamilton Bernard. Em entrevista ao Hoje nos Esportes, Bernard negou que a proposta da direção gremista tenha sido para extensão do vínculo por mais dois ou três anos, como dirigentes haviam sustentado anteriormente.

— A proposta é por mais um ano. É até dezembro de 2018. É o que o Grêmio nos ofereceu. Pelo Pedro, ele renovaria até 2020. O Grêmio que passou para nós a renovação só por um ano. Não partiu da gente — garantiu.



Segundo Bernard, o jovem, que marcou dois gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, procurou o Grêmio ainda em 2015. As negociações, no entanto, foram retomadas apenas pouco tempo antes da decisão da competição.

— Nós estamos tentando renovar desde junho de 2015. Essa renovação partiu do jogador. Os valores que colocamos no papel e mandamos para o Grêmio foi antes da final da Copa do Brasil. Não colocamos nada a mais, são valores antigos. Estamos pedindo uma valorização porque ele está ganhando valores da transição da base para o profissional. A gente entende que o mercado sofre com a crise e quer ouvir o Grêmio — explicou.



O empresário atribui a dificuldade na renovação "pelo fato de a diretoria do Grêmio ter mudado várias vezes". Ele citou que Odorico é o sexto diretor com quem conversam para chegar a um acordo.

— Se continuar nessa inconstância, fica difícil. Hoje, posso dizer que estamos muito próximos (de um acordo). Estamos conversando há dois meses sobre a renovação. Com a reapresentação do Grêmio amanhã, acredito que eu vá para Porto Alegre na semana que vem para conversar pessoalmente. A gente está bem próximo de um acerto — reiterou.

O contrato de Pedro Rocha com o Grêmio tem validade até dezembro deste ano. De acordo com Bernard, "chegaram especulações de clubes de dentro e fora do Brasil e uma proposta concreta de um time da Europa. O Grêmio disse que, por aquele valor, não negociaria o jogador e que também não tinha interesse em se desfazer do Pedro Rocha neste momento". Além da vontade do time gremista em permanecer com o garoto, o atleta não pretende sair:

— O Pedro quer ficar. Ele está pensando exclusivamente na Libertadores, não quer sair do Brasil.

