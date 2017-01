Por problema de companhia aérea, Léo Moura só chega a Porto Alegre na terça-feira

Não deu

Um problema da companhia aérea impediu a chegada de Léo Moura a Porto Alegre ainda nesta segunda-feira. O jogador chegou a se deslocar uma hora antes do horário marcado para o aeroporto do Rio de Janeiro, mas não conseguiu embarcar. Um novo bilhete já foi emitido, e o lateral-direito de 38 anos chega à Capital no início da manhã para realizar os exames médicos.

O jogador pediu para vir ainda nesta segunda-feira para realizar os exames médicos necessários e preparar a mudança para Porto Alegre. Aos 38 anos, o lateral atuou no Santa Cruz no último Brasileirão.

Léo Moura foi indicado pelo técnico Renato Portaluppi, que aposta no perfil de liderança do jogador como mais uma forma de preparar um grupo com tantos jovens como o do Grêmio.

