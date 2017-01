Renato age na pré-temporada para corrigir finalizações no Grêmio

Evolução

Uma das dificuldades do Grêmio em 2016 era a finalização. Pouco antes da arrancada rumo ao título da Copa do Brasil, com as vitórias sobre Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-MG, a equipe chegou a ficar cinco partidas sem marcar em setembro. A falta de gols preocupava o técnico Renato Portaluppi. As informações são do blog Gre-Nal, da Rádio Gaúcha.

— Todos os nossos atacantes têm muita capacidade de bater na bola. Não é falta de confiança, é ansiedade de fazer o gol — dizia o treinador, que, à época, fez vários trabalhos específicos para aprimorar o chute a gol.

Mas o título da Copa do Brasil não fez Renato baixar a guarda. Uma das ênfases desta semana nos treinamentos da pré-temporada foi a conclusão a gol.

No trabalho da última quarta, por exemplo, os jogadores participaram de um circuito onde a finalização era o principal fundamento trabalho. Todos os atletas finalizaram várias vezes, tanto com a perna direita como com a perna esquerda, independentemente do pé preferencial de cada um.

A meta é já começar a temporada finalizando melhor.

