Renato confirma proposta por Walace: "É problema da diretoria"

Perda?

O Grêmio corre o risco de perder o volante Walace para o futebol alemão. O técnico Renato Portaluppi confirmou a chegada de uma proposta oficial pelo volante, que seria do Hamburgo, da Alemanha, que oferece 10 milhões de euros para contratá-lo. O treinador não garantiu a escalação de Walace para a estreia no Gauchão, quinta-feira, contra o Ypiranga, na Arena.



- Não vou mentir para vocês. Chegou proposta para o Walace, sim. Mas isso é um problema da diretoria e do presidente. Não sei quais são os números, nem se vai ser viável a transação. É um problema deles. Não tem jogador inegociável no futebol brasileiro. Mas desde que venha uma proposta que o clube ache boa, o Walace está valorizado. Se a diretoria achar que a proposta é boa para vender, cabe à eles a decisão - disse Renato.



O treinador também avaliou o jogo-treino contra o Aimoré, realizado neste sábado, no CT Luiz Carvalho. A vitória por 1 a 0, com gol de Luan, foi o último teste da equipe antes do Gauchão.



- Nossa pré-temporada foi muito boa. Trabalhamos o que era necessário, fizemos dois jogos-treinos e foram bons. Eu não estava preocupado com resultado, mas sim com a movimentação deles para dar ritmo de jogo à minha equipe. Seria impossível o time se apresentar da mesma forma que terminou o ano. Mas foi bom, proveitoso - afirmou Renato.

Neste domingo, o Grêmio terá o domingo de folga. A reapresentação ocorrerá na manhã de segunda-feira no CT Luiz Carvalho.