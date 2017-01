Sob forte calor, jogadores do Grêmio correm no gramado do CT

Pré-temporada

Com sensação de 39 graus na tarde desta sexta-feira, jogadores como Ramiro, Kannemann, Luan, Walace, Pedro Rocha e os novatos Michel e Léo Gomes estiveram no campo do CT Luiz Carvalho realizando corridas, observados pelo técnico Renato Portaluppi.

Além deles, os goleiros realizaram trabalho com o preparador Rogério Godoy.Enquanto os jogadores iniciam as atividades do ano, o departamento de futebol segue em busca de reforços e da renovação de Pedro Rocha, que tem proposta para atuar no Hofffenheim, da Alemanha.



Segundo o vice de futebol, Odorico Roman, o Grêmio considera difícil o negócio envolvendo o atacante peruano Beto da Silva, do PSV Eindhoven, apesar de o clube estar monitorando o atleta.



