Torneio de pré-temporada na Arena, Copa de Campeões é cancelada

A Copa de Campeões está cancelada. O torneio de pré-temporada, que estava marcado na Arena entre os dias 21 e 27 de janeiro, não será mais realizado. A saída de patrocinadores fez com que a organização da competição tomasse a decisão, que vinha sendo especulada após Nacional-URU, Peñarol e Olimpia terem indicado que não participariam dos jogos pela questão das premiações.

Em nota oficial, divulgada nesta quarta-feira, os organizadores da copa explicaram o motivo que levou ao cancelamento: a saída de um patrocinador reduziu em 50% o valor disponível para os clubes. Mesmo após a busca de um novo apoio, não foi possível chegar aos números necessários para garantir os jogos na Arena.

A competição havia sido anunciada em dezembro, e a tabela de jogos foi divulgada no último dia 19. Os quatro times se enfrentariam em três rodadas duplas – o que garantiria o primeiro clássico entre Nacional x Peñarol disputado no Brasil. A ideia era fazer uma competição nos moldes dos "torneios de verão", tradicionais na Argentina e no Uruguai na pré-temporada.

Confira a íntegra do comunicado da organização da Copa de Campeões:

A organização da Copa de Campeões da América lamenta comunicar o cancelamento do torneio programado para os dias 21 a 27 de janeiro na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

Queremos salientar que tivemos um trabalho árduo e cansativo para organizar a Copa de Campeões da America, vários dias de trabalho, varias negociações, enfim as peculiaridades do futebol.

Na semana passada, tivemos a redução de patrocínio, em valor considerável, quase 50% do necessário para a realização do Torneio, buscamos até o dia de ontem, conseguir um novo patrocinador, mas não foi possível, por esse motivo, comunicamos formalmente que o torneio esta cancelado.

Queremos agradecer publicamente aos presidentes do GRÊMIO, OLÍMPIA, PEÑAROL e NACIONAL pela parceria e sensibilidade em todos os momentos. Esta copa foi criada para permitir aos clubes a realização de uma pré-temporada de alto nível, permitindo visibilidade nacional e internacional a todos os entes envolvidos.

Infelizmente quem perde somos todos nós, pois este evento geraria um movimento singular na economia gaúcha neste período do ano.

Queremos por fim, agradecer as parceiras da Arena do Grêmio onde seus dirigentes foram incansáveis para o sucesso deste evento. Agradecer ainda a Federação Gaúcha de Futebol, a imprensa, agências e anunciantes, as empresas Dalponte e a Planalto Turismo, assim como as entidades associativas como Convention Bureau e Associação Gaúcha do Varejo, que acreditaram no projeto.

Cabe ainda informar que os torcedores que adquiriram ingressos para a Copa terão os mesmos ressarcidos automaticamente.

