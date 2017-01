Valor "aceitável" por Fernández e otimismo por Douglas: a situação das chegadas e partidas do Grêmio

Pacotão atualizado

De reforços a pendências em renovação e chegadas por término de contrato de empréstimo, o Grêmio movimenta possibilidades para 2017. Nesta quarta-feira (4), o time gaúcho retomou conversas para contar com o uruguaio Gabriel Fernández e aguarda definições para anunciar oficialmente a chegada de Kayke.

Confira, abaixo, como está a situação de oito possíveis chegadas e partidas elucidadas pelo vide de futebol do Grêmio, Odorico Roman, em entrevista ao Hoje nos Esportes, da Gaúcha:

Kayke:

— A situação do Kayke é relativa ao desdobramento no contrato no caso de o Grêmio querer efetuar opção de compra do jogador. Então pode se resolver Grêmio com jogador ou jogador com Marinos. Estamos trabalhando para resolver rapidamente.



Gabriel Fernández:

— Estamos conversando. Há alguns dias, o Grêmio fez uma proposta, houve uma contraproposta e consideramos um valor muito alto. O que posso dizer é que conversamos novamente e o assunto está aberto. Pode ser que saia negócio. Os valores estão aceitáveis agora. Há ajustes ainda a fazer, mas estão aceitáveis.



Máxi Rodríguez:

— O Máxi tem contrato até o fim do ano. Depois da reapresentação, faremos uma avaliação com a comissão técnica para verificar em que situação ele fica. Temos propostas de empréstimo para ele, mas a decisão vai ser da comissão técnica de ficar com o jogador.

Henrique Almeida:

— Não tem nenhuma proposta em andamento. Surgiu um boato de que haveria uma proposta de determinado clube, mas isso não se confirmou. O Henrique Almeida é jogador do Grêmio e vai se reapresentar normalmente no dia 12.



Douglas:

— Estamos conversando com o empresário. Recebemos a proposta do Douglas, analisamos, fizemos considerações, recebemos a resposta do empresário e agora estamos para retomar a conversa e concluir isso. O Douglas fez uma grande jornada em 2016, foi um jogador fundamental. O esforço que vamos fazer é de mantê-lo e estamos confiantes de que vamos conseguir. Hoje, o Douglas não é mais jogador do Grêmio. Mas achamos que ele vai se apresentar com o restante do grupo.



Fernandinho:

— Se reapresenta no dia 12 porque o Flamengo não fez nenhuma tratativa para prorrogar o empréstimo dele. O Fernandinho está no Flamengo, se houver interesse do clube mantê-lo e houver um contato com o Grêmio, ele pode ser "reemprestado". O Renato já disse que gosta do jogador, então é uma questão aberta.



Lincoln:

— Essa questão aconteceu lá no Paraguai, em uma conversa entre os presidentes dos clubes. O assunto não evoluiu. Em princípio, o Lincoln fica no Grêmio, a menos que o Santos volte ao assunto, trazendo uma outra proposta com outros jogadores que possam ser úteis ao Grêmio.

