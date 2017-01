Veja a situação dos atletas que retornam de empréstimo ao Grêmio 

Voltando para casa

O Grêmio recebe neste mês, em sua reapresentação, alguns jogadores que vinham atuando por outras equipes na última temporada. O nome que mais interessa ao torcedor e à comissão técnica é o de Fernandinho, que será aproveitado no time principal do Tricolor após passagem pelo Flamengo. Outros casos como o do atacante Paulinho, já estão definidos para uma nova saída por empréstimo.

Veja a lista:

Yuri Mamute - Atacante esteve na Grécia e no Náutico na última temporada. Foram 19 jogos e nenhum gol marcado. Se reapresenta com o grupo gremista.

Lucas Coelho - Retorna do Avaí. Foram 20 jogos e cinco gols marcados na Série B. Também se apresenta com o grupo.

Maxi Rodríguez - Foram 16 jogos e quatro gols com a camisa do Peñarol na última temporada. Interessa ao futebol mexicano.

Fernandinho - O jogador de 31 anos fez 42 jogos e marcou cinco gols entre a curta passagem pelo Grêmio e o segundo semestre pelo Flamengo em 2016. Se reapresenta com o grupo.

Rondinelly - Retorna de empréstimo do Londrina e não fica para 2017. Ainda não surgiram propostas pelo seu futebol.

Outros casos:

Kadu - Deve seguir na Ponte Preta por mais um ano.

Bressan - Emprestado ao Peñarol até a metade do ano.

Junior - Foi vendido para o São Paulo.

Paulinho - Retornou do Londrina e foi cedido ao Tubarão.

Moisés - Vai atuar na Chapecoense.

*RÁDIO GAÚCHA