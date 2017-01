Veja quem foram os destaques da vitória do Grêmio sobre o Votuporanguense

Copinha

Já classificado para a segunda fase, o Grêmio poderia ter relaxado na partida disputada contra a Votuporanguense na quente manhã deste sábado. Com um time reserva, e apenas quatro titulares (Megiolaro, Truyts, Ancheta e Patrick), a equipe treinada por Beto Almeida venceu os donos da casa por 3 a 1 e fechou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento. Jean Pyerre, Nikolas e Pepê marcaram os gols gremistas.

Com a chance de começar o jogo, Dionathã infernizou a defesa do Votuporanguense. Ele driblou, brigou pela bola e estava sempre em busca do seu gol. Uma grande atuação do talentoso atacante gremista.

Sempre elogiado por sua técnica e bom passe, Jean Pyerre mostrou que está evoluindo também na parte tática. Apareceu na área como um centroavante para fazer o primeiro gol do jogo e teve boa movimentação.

E mesmo com o bom aproveitamento defensivo na competição — apenas dois gols sofridos em três jogos — o goleiro Phelipe Megiolaro teve participação importante na vitória deste sábado. Fez, pelo menos, duas grandes defesas em chutes perigosos de Arílson e não teve culpa no gol dos donos da casa.

