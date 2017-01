VÍDEO: confira gols de Jael, o novo atacante do Grêmio

Lances

Nesta quarta-feira, o Grêmio anunciou a contratação do atacante Jael, 28 anos. O jogador, que veio do Joinville, foi uma indicação de Renato Portaluppi e assinou até o fim da temporada de 2017.



Jael se destacou no Joinville em 2014, quando marcou 12 gols em 22 partidas e ajudou a fazer do Joinville campeão da Série B. Já no ano passado, após voltar da China, o atacante foi contestado pela torcida do time catarinense depois de perder gols decisivos.

