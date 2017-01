Zagueiro Fred assina e posa para foto com a camisa do Vitória

Mercado da bola

O técnico Argel Fucks conseguiu um dos reforços que gostaria para o Vitória: o zagueiro Fred, que estava no Grêmio. Nesta segunda-feira, a assessoria do jogador publicou uma foto do atleta com o uniforme dos baianos, enquanto o clube fez uma transmissão ao vivo da assinatura de contrato.

Fred, 30 anos, foi uma indicação de Argel, que o conhecia do Figueirense e do Avaí. Recentemente, em entrevista à Rádio Gaúcha, o treinador chegou a elogiar a bola parada do zagueiro.

Da dupla Gre-Nal, Argel também já mostrou interesse no zagueiro Alan Costa, no lateral-esquerdo Geferson e no centroavante Ariel, todos do Inter.

