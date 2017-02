A duas semanas da estreia, Renato ajusta Grêmio para a Libertadores

Busca pelo tri

O fazedor de gols Lucas Barrios chega nesta sexta à noite para reforçar o Grêmio na Libertadores. Mas e o resto? A duas semanas da estreia contra o Zamora, em 9 de março, o time de Renato Portaluppi ainda carece de ajustes. Afinal, foram duas perdas de vulto neste início de ano: a venda de Walace ao Hamburgo e a lesão no joelho de Douglas, que tirou o camisa 10 de ação por seis meses.



A chegada de Barrios também traz outro desafio ao treinador. Além de moldar o esquema do Grêmio a um centroavante de área, a volta de Luan ao lado esquerdo do ataque mudará a dinâmica do time. Com Bolaños ingressando na função de organizador, Renato pretende que o trio de meias, que inclui Ramiro pela direita, abasteça o reforço com passes, lançamentos e cruzamentos precisos.



Mas também há arestas a aparar no setor defensivo. Na lateral direita, o veterano Léo Moura ocupa o lugar do titular Edílson, que tenta se recuperar de uma lesão muscular a tempo de jogar o Gre-Nal na próxima semana.



Entre os volantes, a direção esfriou a busca por uma reposição a Walace, já que Jailson tenta se firmar no time. Mas ele terá um novo companheiro neste sábado, contra o Cruzeiro-Poa, já que Maicon está suspenso: o recém-contratado Michel, que ainda não mostrou na Arena as qualidades que o fizeram um dos destaques do título do Atlético-GO na Série B.



Na zaga, a direção também segue na busca por um reserva mais experiente para Geromel e Kannemann. Veja quais são as preocupações que Renato ainda terá até o embarque para o jogo com o Zamora, no Estádio La Carolina, em Barinas, na Venezuela, que dará início ao sonho do tri na Libertadores.



O lugar de Luan

Acostumado, desde os tempos de Roger Machado, a atuar como falso 9 no Grêmio, Luan precisará mudar sua forma de jogar junto com Barrios. O garoto, que foi um dos artilheiros da equipe no ano passado, passará a atuar pela faixa esquerda do campo. Mais longe do gol, também terá de cumprir funções de marcação, auxiliando na cobertura a Marcelo Oliveira. Sua função, que antes era mais terminal, agora será mais de criação de jogadas para a equipe.



Ajustar Barrios

Se aprovado nos exames médicos, que ocorrerão neste sábado, Lucas Barrios deve estrear pelo Grêmio no Gre-Nal. O camisa 9 terá uma semana de treinos para se ajustar ao grupo de Renato antes do clássico e da viagem à Venezuela para a estreia na Libertadores. Ainda assim, o goleador de 32 anos, que realizou pré-temporada no Palmeiras e marcou um gol contra o Linense, pelo Paulistão, desembarca em boa forma física. Pronto para chegar e jogar.



Um 10 no meio

A perda de Douglas abriu espaço para Bolaños no Grêmio. O equatoriano, buscado por R$ 20 milhões no ano passado do Emelec-EQU, começa a mostrar a qualidade que o fez titular da seleção equatoriana. Mas e quando ele for suspenso ou convocado? No grupo, as opções são poucas: Lincoln e Maxi Rodríguez, que está afastado por lesão - Léo Moura e Ramiro podem ser improvisados. Por isso, Renato aguarda o novo 10 que a direção lhe prometeu.



Edílson ou Léo?

Titular no ano passado, Edílson sofre com lesões neste início de 2017. Primeiro, realizou uma artroscopia. Depois, uma lesão muscular o afastou dos gramados até o final do mês. Por isso, Léo Moura tem recebido sequência com Renato. Quando Edílson voltar, caberá ao treinador decidir quem joga.



— O Léo Moura joga mais para frente, não é tão acostumado a marcar. O Edílson, após as passagens pelo Botafogo e pelo Corinthians, evoluiu neste quesito. Por isso, ele leva vantagem — opina Patrício, lateral vice-campeão da Libertadores no time de Mano Menezes em 2007.



Com volantão?

O Grêmio deve ir ao mercado para repor a saída de Walace. Mas, pelo discurso da direção, não há pressa. A ideia é avaliar o desempenho de Jailson como parceiro de Maicon antes para contratar depois. Já foram sondados os volantes Musto, do Rosario Central, e Esteban Rolon, do Argentino Jrs. Mas para China, volante campeão da Libertadores e do Mundial em 1983, Renato deveria dar mais oportunidades a Michel.



— Ele foi campeão da Série B, tem jeito de ser cascudo. Acho que o Jailson bate muita continência para o Maicon, deveria sair mais com a bola — observa.



