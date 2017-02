As extravagâncias que o Grêmio busca para reforçar grupo de Renato

No mercado

O Grêmio vai ao mercado para viabilizar a chegada de extravagâncias ao grupo de Renato Portaluppi. Com foco na busca de um "fazedor de gols" e um substituto para Douglas, ao menos três nomes são analisados para cada função.



No ataque, o clube esteve próximo de acerto com Lucas Barrios, do Palmeiras. Como opções, a direção pode apostar em Marco Ruben, do Rosario Central, ou Vagner Love, do Alanyaspor-TUR. Para o meio-campo, o clube tentou Everton Ribeiro, do Al-Ahli, dos Emirados Árabes, e mira Nenê, do Vasco, ou Renato Cajá, do Bahia, como alternativas.



O termo utilizado pelo presidente Romildo Bolzan após o empate com o São José dá conta de que o Grêmio irá fazer ao menos duas exceções em sua política de austeridade financeira.



— Extravagância é comprar um jogador indiscutível, que chega para ser titular — explicou Bolzan ontem após congresso do Brasileirão na sede da CBF, no Rio.



Os "tiros", como definiu o técnico Renato, necessitam de investimento pesado. Em relação a Barrios, 32 anos, que está em litígio no Palmeiras, a tentativa, oficialmente negada pelo Grêmio, foi de liberação por empréstimo.



No entanto, como o paraguaio hoje recebe cerca de R$ 1 milhão por mês, bancados pela patrocinadora Crefisa, o Grêmio tenta dividir no mínimo pela metade o pagamento de seu salário. Um acerto esteve próximo, segundo fontes ligadas à direção. Mas as conversas esfriaram por divergências nos valores.



Assim, outros nomes entraram na pauta, como Vagner Love, 32 anos, que tem mais um ano e meio de contrato no futebol turco, e foi oferecido por empresários. Carrasco na Libertadores do ano passado, o argentino Marco Ruben, do Rosario Central, que negociou com o Grêmio pouco antes da chegada de Bolaños, interessa. Com contrato até a metade de 2018, Rúben, 30 anos, exigiria investimento pesado para que o Central aceitasse liberá-lo.



— Muitos clubes têm tentado. Mas sua saída é muito difícil — informa o repórter Aquiles Cadirola, da Rádio Mitre, que acompanha a rotina do clube argentino.



Em relação ao meio-campo, a urgência cresceu após a lesão no joelho de Douglas, que o tira de combate por seis meses. O sonho da direção é Everton Ribeiro, que foi sondado para um empréstimo de um ano - com contrato no Al-Ahli até o fim de 2018, o meia renovaria por mais um ano com o clube árabe para ser liberado.



A tentativa de empréstimo não teve êxito pelo fato de que a janela de contratações nos Emirados Árabes se encerrou em janeiro e o Al-Ahli não poderia buscar um substituto. Assim, a única forma de viabilizar a chegada de Ribeiro à Arena seria por compra, o que requer um investimento de ao menos R$ 25 milhões.



Por isso, o Grêmio fez sondagens a Nenê, 35 anos, do Vasco, e Renato Cajá, 32 anos, do Bahia. O primeiro, que tem contrato até 2018 no Rio, é um nome já tentado há dois anos, quando o clube carioca foi rebaixado à Série B. Enquanto Cajá, de passagem apagada pelo Grêmio em 2009, recusou recentemente oferta para voltar à Ponte Preta, onde foi um dos destaques no Brasileirão 2015.



