Atacantes Fernandinho e Everton receberão chance contra o São José

Oportunidade

Com vários desfalques no grupo de jogadores, o Grêmio vai dar oportunidade a dois atacantes que buscam espaço na equipe. Na partida contra o São José, válida pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, Fernandinho e Everton serão titulares no time de Renato Portaluppi.

Após voltar de empréstimo do Flamengo, Fernandinho tem sido uma alternativa importante e agora terá a grande chance de estar entre os onze jogadores do Tricolor que começarão o confronto deste domingo (19). A outra novidade será Everton que, em muitos momentos de 2016, foi peça importante na equipe. Será do jovem a responsabilidade de ser o jogador com mais presença de área do Grêmio.

Leia mais:

Grêmio x São José: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Técnico do São José projeta jogo com Grêmio: "Vamos jogar um bom futebol"

Mais um: Maxi Rodríguez lesiona a mão e desfalca Grêmio por um mês

Diante de tantos atletas lesionados, a única alternativa no banco de reservas para o ataque gremista será o sul-africano Ty Sandows. Na lateral direita, Leo Moura vai se firmando na vaga, no lugar de de Edílson, que está no departamento médico.

O treinamento na manhã deste sábado (18), na Arena, teve clima descontraído. O técnico Renato apenas observou a movimentação do tradicional "rachão". A equipe que vai a campo deve ter Marcelo Grohe, Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Ramiro, Bolaños e Fernandinho; Everton.

Se o Grêmio vencer o Zequinha, chega a 9 pontos no Gauchão e assume a liderança da competição. Os tricolores torcem por um tropeço do Novo Hamburgo, que tem o mesmo número de pontos, diante do Juventude.

* Gaúcha