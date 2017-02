Barrios faz treino físico em primeira atividade pelo Grêmio

Pronto

A terça-feira marcou a primeira atividade de campo de Lucas Barrios no Grêmio. O atacante paraguaio participou do treino físico que marcou a reapresentação tricolor após a folga de Carnaval, no CT Luiz Carvalho. Agora, a direção trabalha para regularizar sua situação para que ele possa fazer a estreia com a camisa gremista neste sábado, na Arena, no Gre-Nal 412. Ele será apresentado após o treino da manhã desta quarta.

O vice de futebol Odorico Roman disse ter recebido a garantia do Palmeiras de que, até o meio-dia de quinta-feira, a rescisão de contrato de Barrios com o clube paulista já estará registrada na CBF. Assim que isso ocorrer, no mesmo dia o Grêmio fará o registro junto à entidade do novo vínculo. A partir daí, a direção tricolor espera agilidade da CBF para, ainda na quinta, inserir seu nome no Boletim Informativo Diário. A idéia é que o técnico Renato Portaluppi saiba, já na manhã de sexta, que o jogador estará à disposição para o Gre-Nal.

O trabalho desta terça não teve atividades com bola. Em dois grupos, os atletas realizaram trabalhos físicos na academia e no campo. Somente os goleiros treinaram com bola. A principal dúvida de Renato para o clássico é o lateral-direito Edílson, que segue no departamento médico.



Nesta quarta, Renato também começa a definir a equipe que enfrentará o Ceará, na Arena, na quinta-feira, pela Primeira Liga. O treinador utilizará atletas da equipe de transição para o jogo, válido pela segunda rodada do Grupo B.



