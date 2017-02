Barrios rescinde com Palmeiras e deve ser anunciado pelo Grêmio

Mais próximo

O Grêmio está perto de anunciar a contratação do centroavante Lucas Barrios. Na noite desta quarta-feira, o jogador de 32 anos rescindiu seu contrato com o Palmeiras. O clube gaúcho não confirma, mas o jogador é esperado em Porto Alegre nesta quinta para realizar exames médicos e firmar vínculo de três anos.



Para contratar Barrios, o Grêmio gastará somente com salário. Segundo apurado por ZH, os valores ficarão em uma faixa entre R$ 400 e R$ 500 mil mensais.



A negociação é conduzida pessoalmente pelo presidente Romildo Bolzan junto à Crefisa, patrocinadora do Palmeiras que bancava o salário de R$ 1 milhão que era pago a Barrios. Como o jogador se desvinculou do clube paulista, a financeira economizará R$ 18 milhões que seriam pagos até o final do vínculo, que iria até a metade de 2018.



A chance de disputar a Libertadores e o maior protagonismo na equipe de Renato são atrativos ao centroavante no Grêmio. Mesmo que tenha marcado um dos gols na vitória do Palmeiras por 4 a 0 no Linense, pelo Paulistão, domingo, Barrios tornou-se a terceira opção de Eduardo Baptista no ataque do Palmeiras.



No Grêmio, o centroavante tentará retomar o protagonismo que teve no Colo-Colo, do Chile, e também no Borussia Dortmund, da Alemanha, onde viveu a melhor fase de sua carreira, marcando 49 gols em 102 jogos.



