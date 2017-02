Com ajustes necessários no Grêmio, Kannemann diz: "Ainda não pensamos na Libertadores"

Foco

Com estreia marcada para o dia 9 de março na Libertadores, a equipe do Grêmio ainda não pensa na competição. Com ajustes necessários no time, o zagueiro Kannemann mostrou ter outras prioridades para o momento:

— Ainda não pensamos na Libertadores. A competição está próxima, mas o que passa na cabeça é o que deixamos de fazer. Sabemos que derrota para o Caxias e o empate de ontem (domingo) aconteceram porque deixamos de fazer algo e queremos trocar e mudar isso — disse o argentino.

Apesar de crítico, o defensor disse não ver apenas defeitos no time de Renato Portaluppi.

— Estamos fazendo coisas boas, outras têm que ajeitar. O primeiro objetivo é tratar de ganhar o próximo jogo. Sabemos que têm muitas competições à frente, mas nosso foco é a próxima partida.

Na Libertadores, o Grêmio estreia dia 9 de março contra o Zamora. A partida será na Venezuela.

