Com desfalques, Renato deve apostar em Fernandinho como titular do Grêmio contra o São José

Luan é mais um desfalque do Grêmio para a partida de domingo, 19h30m, contra o São José, na Arena. O jogador não se recuperou de uma tendinite no joelho e com isso Renato deve dar oportunidade ao atacante Fernandinho. Com uma tendinite no tendão de aquiles, Pedro Rocha segue fora do time.



De bom desempenho, especialmente contra o Ypiranga, e com a confiança de Renato Portaluppi, Fernandinho receberá sua terceira oportunidade de confirmar o investimento de 2 milhões de euros feito em 2014.

— O Fernandinho e o Everton estão concentrados com mais 20 jogadores, ou seja, podem jogar, assim como os demais, falou Renato após o treino.



O atacante terá Everton como companheiro no final de semana. Outro desfalque é Jael. O atacante sofreu um entorse no tornozelo e fica fora por 10 dias.

Foram dois treinamentos fechados ao longo da semana. Renato comandou trabalhos táticos visando alternativas na equipe. Sem Edílson, o jogo contra o São José significa mais uma chance para Léo Moura ganhar sequência como titular da lateral direita gremista. Como Edílson retorna apenas no início de março, existe a possibilidade de Léo Moura ser o titular na estreia do Grêmio na Libertadores, dia 9/3, contra o Zamora.

O jogo contra o São José será o segundo de Bolaños atuando como o substituto de Douglas. De boa atuação contra o Passo Fundo, o equatoriano está ganhando a confiança do treinador.

Time para o jogo contra o São José: M. Grohe, Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Ramiro, Bolaños e Fernandinho; Everton.

O Grêmio realizará neste sábado, na Arena, o seu último treino antes da partida contra o São José.



