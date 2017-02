Como estão Iquique, Guaraní-PAR e Zamora nos campeonatos nacionais 

Adversários

A menos de três semanas da estreia do Grêmio na Libertadores, seus adversários pelo grupo 8 vivem bons momentos nos campeonatos nacionais.



Na rodada deste final de semana, o Deportes Iquique, do Chile, venceu em casa o Cobresal por 3 a 1, com três gols do atacante Álvaro Ramos, e subiu para a vice-liderança do Clausura. O time chileno virá até a Arena para encarar o Grêmio na segunda rodada da fase de grupos, em 11 de abril.



Outro que se deu bem no final de semana foi o Guaraní, do Paraguai. Com gols do meia Camacho e do volante Palau, o time venceu, fora de casa, o General Diaz, por 2 a 1. Assim, subiu para o terceiro lugar do Apertura. Os paraguaios receberão o Grêmio na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, em jogo que ocorrerá em 20 de abril.



Em relação ao venezuelano Zamora, adversário de estreia do Grêmio, em 9 de março, no estádio La Carolina, em Barinas, o jogo ocorre nesta segunda-feira. Fora de casa, contra o Caracas, a equipe tenta manter a liderança do Apertura.

