Contra o Passo Fundo, Grêmio terá primeiro teste sem Douglas

Dois treinamentos com portões fechados, sexta-feira e sábado, esconderam o substituto de Douglas, que para por seis meses por rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo. Tudo indica, contudo, que Bolaños será o escolhido por Renato Portaluppi para desempenhar a função neste domingo, às 17h, contra o Passo Fundo, na Arena.

Um dos poucos jogadores de boa atuação na equipe reserva que perdeu para o Flamengo, o equatoriano credencia-se de vez a virar titular. Na estreia, fez o único gol do Grêmio na derrota para o Caxias. Como suas características diferem da de Douglas, é certo que um novo estilo de jogo passa a ser implementado.

No lugar de Pedro Rocha, lesionado, entrará Everton. Outra possibilidade é o centroavante Jael ganhar uma chance. Na lateral-direita, Léo Moura poderá ser aproveitado enquanto Edílson não é liberado. Recém contratado, Leonardo deverá sobrar dessa vez.

— O mais importante para o Grêmio é o campeonato gaúcho. Eu penso o presente — avisa Renato, ao justificar a escalação de titulares no estadual e reservas na Primeira Liga.



Treinado por Paulo Porto, o Passo Fundo perdeu na estreia para o Brasil-Pel mas redimiu-se ao bater o Ypiranga, com gols de Saldanha e Jessé. Ex-jogador do Inter e Manchester United-ING, Rodrigo Possebon é a atração do time.

