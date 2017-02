Cruzeiro-RS x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Fique por dentro

O Grêmio visita neste sábado o Cruzeiro-RS, no Antônio Vieira Ramos, em jogo pela quinta rodada do Gauchão. Confira os detalhes:





Sábado, 25/2, às 16h30min, no Vieirão, em Gravataí.







— ZH Esportes acompanha o jogo em tempo real.

— Siga a narração torcedora pelo app Gremista ZH: App Store e Google Play

— A RBS e o Premiere transmitem ao vivo.



— A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 15h45min.





CRUZEIRO-RS

Giovani; John Lennon, Dão, Vladimir e Sander; Ben-Hur, Ronaldo, Reinaldo e Willian Kozlowski; Thiago Alagoano e Lucão

Técnico: Ben-Hur Pereira



GRÊMIO

Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Michel; Ramiro, Bolaños e Fernandinho; Everton

Técnico: Renato Portaluppi







Daniel Soder, auxiliado por André Bitencourt e Tiago Kappes Diel.







— Com duas vitórias, um empate e uma derrota, o Grêmio soma sete pontos e é terceiro colocado no Gauchão. Sem Maicon, suspenso, o Tricolor vai a campo com Michel.



— O Cruzeiro-RS ainda não perdeu no Gauchão. Soma três empates e uma vitória. É quinto colocado.







191 jogos

124 vitórias do Grêmio (470 gols)

33 vitórias do Cruzeiro-RS (223 gols)

34 empates



