Douglas defende Tilica em post: "Ele não teve culpa alguma"

Douglas fez uma postagem em seu perfil no Instagram para falar sobre o lance em que se machucou após uma disputa de bola com o atacante Tilica. Em seu perfil na rede social, o meia pediu para que os torcedores do Grêmio não critiquem o jovem, que se desculpou pelo incidente.

– Chateado com minha lesão, mas muito mais chateado com a repercussão de comentários errados sobre o que aconteceu. Hoje eu e o Tilica tivemos uma conversa. Ele veio me pedir desculpas, e fiquei sabendo que ele está recebendo ameaças e comentários exagerados sobre o fato. Quero deixar bem claro que no futebol casos assim acontecem toda hora e com qualquer atleta. Gostaria de esclarecer que ele não teve culpa alguma sobre o que aconteceu comigo – disse.

Douglas será submetido a uma cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo na próxima semana. A previsão do departamento médico do clube é que o meia precisará de um período entre seis e oito meses até voltar aos gramados.

