Edílson sente desconforto em jogo-treino com vitória do Grêmio sobre o São Gabriel 

Renato Portaluppi aproveita a semana sem jogos pelo Gauchão e pela Primeira Liga para observar as opções do elenco gremista.



Em jogo-treino realizado na tarde desta terça no CT Luiz Carvalho, contra o São Gabriel, a lesão sentida por Edílson foi o fato preocupante da tarde. Recuperando-se de uma artroscopia, o lateral-direito deixou a partida com menos de cinco minutos ao sentir um desconforto muscular na panturrilha. Titular na campanha vitoriosa da Copa do Brasil em 2016, o jogador ainda não atuou nesta temporada. Em seu lugar entrou Léo Gomes.



O Grêmio venceu por 2 a 0 e Renato utilizou os atletas que não começaram o jogo contra o Passo Fundo. O time que iniciou o jogo-treino: Bruno Grassi, Edílson (Léo Gomes), Bressan, Lucas Rex e Cortez; Kaio, Michel, Maxi Rodríguez e Lincoln; Fernandinho e Everton.



Durante o primeiro tempo, o Grêmio dominou a partida e fez 2 a 0 com gols de Everton e Fernandinho.



Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

No segundo tempo, Renato alterou a escalação da equipe e colocou em campo os seguintes jogadores: Léo, Wallace Oliveira, Lucas Rex, Zé Augusto e Iago; Machado, Artur, Léo Gomes e Lima; Ty e Lucas Coelho.



O desempenho da equipe foi inferior ao rendimento no primeiro tempo e o resultado permaneceu em 2 a 0.



O São Gabriel teve Juliano; Jocenir, Vagner, Guilherme e Márcio; Diego Borges, David, Jaime e Junior; Daniel e João.



No final da tarde o Grêmio divulgou um boletim médico sobre a situação de alguns atletas: Kanemann ,que não atuou no final de semana por estar gripado, voltou aos treinos na tarde desta terça. Jael sofreu um leve entorse no joelho direito. Luan se recupera de uma tendinite no joelho e Pedro Rocha de uma tendinite no tendão de Aquiles.



