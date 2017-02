Edílson tem lesão confirmada e pode ficar fora da estreia na Libertadores

Problema na lateral

Está justificada a preocupação gremista surgida nesta terça-feira, quando Edílson saiu do jogo-treino contra o São Gabriel aos cinco minutos. Após exame de imagem, foi constatada lesão muscular na panturrilha direita com uma previsão de tratamento por 15 dias. Com isto, é muito difícil que o lateral esteja em campo para a estreia na Taça Libertadores da América contra o Zamora, na Venezuela no dia 9 de março, bem como fica descartado seu aproveitamento no clássico Gre-Nal que acontecerá quatro dias antes.

Com boa recuperação, ele voltará a treinar nos últimos dias de fevereiro, ficando com apenas uma semana para readquirir condição técnica e ritmo de jogo para enfrentar os venezuelanos.

A presença de Edílson no primeiro jogo da Libertadores era programada cuidadosamente pelo departamento médico e pela comissão técnica desde a volta aos trabalhos, quando foram feitos trabalhos especiais para o jogador que durante as férias se submeteu a uma artroscopia no joelho direito. Ele chegou a ter atividades com bola, inclusive participando normalmente de treinamentos recreativos sem nenhuma sequela da cirurgia, mas não figurou em nenhuma concentração para os primeiros jogos da temporada.

Se não tivesse se machucado, o lateral campeão da Copa do Brasil poderia voltar aos jogos oficiais já no próximo domingo contra o São José. Léo Moura, com isto, ganhará mais tempo de titularidade do que era previsto.

