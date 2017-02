Empresário de Pedro Rocha fala sobre renovação: "Grêmio voltou atrás"

Emperrado

A renovação de Pedro Rocha com o Grêmio segue emperrada. Em reunião realizada em janeiro, o clube tinha chegado a um acordo com o empresário do atacante, Hamilton Bernard, sobre os valores para ampliar o vínculo por três anos. Ocorre que, segundo Bernard, os termos colocados no contrato não foram os mesmos do acerto verbal.



O maior entrave estaria no valor de luvas que o Grêmio pagaria pela renovação, que teria caído pela metade na proposta formalizada. O tempo do contrato também seria diferente: o clube teria proposto quatro anos ao invés dos três acertados.



— Não adiantou nada a reunião, foi um dia inteiro perdido — reclama Hamilton, que vai além:



— Já era para ter assinado. Acertei em janeiro com o presidente, mas o Grêmio voltou atrás. Em relação ao que a gente tinha fechado, recuaram em alguns valores. Agora, estamos conversando de novo. Falei ontem (segunda-feira) com o Odorico (vice de futebol). Acredito que em alguns dias a gente feche.



Em relação à frase do presidente Romildo Bolzan, que disse, em entrevista à Rádio Gaúcha, que Hamilton não estava atendendo ligações do clube, o empresário rebateu:



— Não tenho só o Pedro Rocha, tenho mais jogadores. Também trabalho com outras coisas além do futebol. Eles ligam, eu atendo. Semana passada, eu estava nos Estados Unidos. Tem vezes que ligo e o presidente não me atende também.



Apesar dos desencontros, Hamilton acredita em um desfecho positivo para a renovação. O empresário conta que recebeu propostas para negociar Pedro Rocha. Com contrato até o final do ano, o atacante poderia assinar pré-contrato com outro clube a partir de junho e deixar a Arena sem custos em dezembro. Mas Bernard garante que não vai tirar o jogador de graça do Grêmio.



— Tive oferta de outros clubes para fazer pré-contrato. Mas não faço trairagem com o Grêmio. Deixei isso bem claro ao presidente e ao Odorico — disse.



ZHESPORTES