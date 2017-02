Grassi sobre time reserva na Primeira Liga: "Todos têm a mesma responsabilidade"

Peso

O Grêmio estreia na Primeira Liga nesta quarta-feira, contra o Flamengo. Com o Gauchão em andamento, o técnico Renato Portaluppi optou por definir uma escalação alternativa para a partida em Brasília. Na visão do goleiro Bruno Grassi, que ficará na vaga de Marcelo Grohe, a responsabilidade não diminui para os reservas.

— Não vejo como uma questão de risco, vejo como uma questão de oportunidade. Cada jogo tem um grande risco. Claro que alguns têm mais qualidades do que outros, mas cada um tem que estar concentrado, focado e tranquilo. Isso é o principal para que possamos fazer nosso trabalho da melhor forma. Todos são jogadores do Grêmio, vestimos a mesma camisa. Todos têm a mesma responsabilidade — destacou, em coletiva depois do treino na manhã desta terça-feira.

Para o goleiro, a experiência de algumas peças e o fato de terem jogado juntos em 2016 deve facilitar a questão do entrosamento no jogo.

— É difícil falar antes do jogo. Pode ter um pouco de desentrosamento ou não, depende das situações do jogo. Esta equipe já jogou ano passado, tivemos jogos bons contra Santos e Figueirense. É uma oportunidade, temos que agarrar. Vontade e determinação não vão faltar — completou.

No Gauchão, o Grêmio venceu o Ypiranga e perdeu para o Caxias com o time titular. Os reservas estreiam na Primeira Liga às 19h30min desta quarta-feira, contra o Flamengo, no Mané Garrincha.

