Grêmio analisa nome de Baidek para o cargo de executivo de futebol

No mercado

O empresário Baidek, ex-zagueiro campeão do Mundo pelo clube, é um dos discutidos pela direção para assumir como executivo de futebol. Um convite passaria pelo afastamento de suas funções de procurador.



Hoje, Baidek é representante de atletas como o zagueiro Thyere e o meia Tontini, emprestado ao Ceará. E participou da negociação que trouxe o atacante peruano Beto da Silva à Arena.



— Não fui procurado. Mas, pela ligação que tenho com o clube, analisaria um convite com carinho — comentou Baidek, surpreso com a possibilidade.



Neste ano, o Grêmio já teve a recusa de dois profissionais para o cargo de executivo. Primeiro foi Luís Vagner Vivian, supervisor da CBF, que pediu alto salário para acertar com o clube. Depois, foi o atual supervisor do Grêmio, Marcelo Rudolph, que preferiu manter suas funções no futebol gremista.



ZHESPORTES