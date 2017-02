Grêmio e Santos estudam troca-troca de Pedro Rocha e Lincoln pelo camisa 10 Lucas Lima

Mais uma extravagância?

E se depois de Lucas Barrios a nova "extravagância" do Grêmio for contratar Lucas Lima para o lugar de Douglas? Como de costume, a negociação é tratada em segredo, mas, segundo a imprensa paulista, Grêmio e Santos avaliam um troca-troca que poderá mexer com o mercado nacional – e com a Libertadores: Pedro Rocha e Lincoln por Lucas Lima.

A troca seria feita por empréstimo de um ano. Lucas Lima estaria sem ambiente no Santos e poderia ser cedido para os gaúchos até o fim do ano. Para ter o ex-Inter, que substituiria Douglas, lesionado, o Grêmio mandaria para a Vila Belmiro o atacante Pedro Rocha (desde que renove o seu contrato com o clube) e o meia Lincoln.

Os três jogadores, porém, seriam cedidos com parte dos direitos fixados, para uma possível compra ao final da temporada. Lucas Lima se tornaria um dos maiores investimentos do Grêmio, uma vez que recebe R$ 400 mil mensais no Santos.

* ZHESPORTES