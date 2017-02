Grêmio negocia com o zagueiro Paulo Miranda, ex-São Paulo

Na mira

O Grêmio negocia a contratação do zagueiro Paulo Miranda, 28 anos, ex-São Paulo, hoje no Red Bull Salzburg, da Áustria.



O clube gaúcho pretende comprar parte dos direitos do jogador, que já manifestou a seus empresários que pretende deixar a Europa e retornar ao futebol brasileiro para a disputa da Libertadores.



A direção entende que o setor necessita de uma opção com maior experiência. Como reposição para as saídas de Fred e Wallace Reis, o Grêmio já trouxe de volta Bressan, que estava emprestado ao Peñarol. E conta também com o jovem Thyere, que hoje é o reserva imediato de Geromel e Kannemann.



Outro nome tentado pelo Grêmio foi o zagueiro Xandão, do Anzhi, da Rússia, que também teve passagem pelo São Paulo. A dificuldade nas tratativas com o atleta que também tem 28 anos, foi a liberação do clube russo.



