Grêmio negocia para prorrogar contrato de Luan até 2019

Após vender o volante Walace ao Hamburgo, o Grêmio se previne para segurar Luan. Atualmente, o atacante tem contrato com o clube até setembro de 2018. A ideia da direção é estender o vínculo por mais um ano, até setembro de 2019.



Para renovar o contrato, o Grêmio oferece valorização salarial ao atacante, que foi um dos destaques da seleção olímpica na conquista da medalha de ouro nos Jogos do Rio e também foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. Uma primeira reunião já foi realizada, mas a oferta do clube ficou abaixo do pretendido pelo atleta. Um novo encontro deve ocorrer nos próximos dias para encaminhar as tratativas.



Sem propostas na última janela europeia, o Grêmio entende que Luan será um dos brasileiros mais valorizados no novo período de transferências no meio do ano, em que os estrangeiros, no início de temporada, investem mais. Atualmente, a multa do atacante é de 60 milhões de euros (R$ 194,4 milhões).



Substituído no segundo tempo do jogo contra o Passo Fundo, o atacante, que sentia dores no joelho esquerdo, não teve constatada lesão em exame de imagem realizado pelo departamento médico. No entanto, foi diagnosticada uma tendinite, que não requer parada, mas exige atenção. Poupado do treino da manhã desta quarta-feira, o atacante pode ficar de fora do jogo com o São José no domingo para intensificar o tratamento.



